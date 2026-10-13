Girne’de bir işletmenin ofisinde yaşanan tartışma şiddet olayına dönüştü. 49 yaşındaki A.S., tartıştığı 24 yaşındaki Y.Y.’nin saçlarını çekerek darp etti, ardından makasla saçlarını kesti. Olay sırasında genç kadının sağ elindeki bir parmağı da yaralandı.

Makasla saçlarını kesti

Polis açıklamasına göre olay, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İşletmenin ofisinde çıkan tartışma sırasında A.S., Y.Y.’nin saçlarını tutup çekerek ciddi şekilde darp etti. A.S., tasarrufunda bulundurduğu makasla Y.Y.’nin saçlarını kestiği sırada genç kadının sağ elindeki bir parmağının da yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından A.S. tutuklandı. Polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.