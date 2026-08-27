Oflaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde süreci başından itibaren yakından takip ettiğini belirtti.

Olayın polise bildirildiğini ve adli makamlara taşındığını, yargı sürecinin devam ettiğini kaydeden Oflaz, Bakanlığın en önemli önceliğinin çocukların mahremiyetinin, güvenliğinin ve üstün yararının korunması olduğunu vurguladı.

Oflaz, soruşturmanın selameti ve çocuğun daha fazla zarar görmemesi adına kamuoyunun hassasiyet göstermesinin önem taşıdığını ifade etti.