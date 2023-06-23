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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Öğretmen sendikalarının eylemi sonucu okullarda yapılamayan sınavlar ve mağdur olan öğrencilerin olması nedeniyle açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “İlgili Eğitim bakanımızla konuştuk. İstatistik veriler çıktıktan sonra halkımıza bu konuda olumlu bir mesaj vereceğiz” dedi.

Asgari Ücretle de ilgili konuşan Üstel, “Bugüne kadar biz hayat pahalılığı olduğunda bunu kamu çalışanlarına verdik. Haziran bittikten son hayat pahalılığı ne olursa temmuz maaşlarına yansıtacağız. Asgari ücretle de ilgili hükümet olarak gerekeni yapacağız” dedi.