Kar-İş ve Toplu Taşımacılar Birliği’nin öğrenci taşımacılığıyla ilgili daha önce yaptığı ortak açıklamada, hükümet tarafından çözüm üretilmesi için cuma gününe kadar süre istenmesine rağmen herhangi bir somut adım atılmadığı belirtilmişti.

Öğrenci taşımacılığındaki sorunların çözümü için çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ile toplu taşımacılar birliklerinin temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, öğrenci taşımacılığına ilişkin kriterlerin belirlenmesi amacıyla devlet tarafından yeni bir çalışma yapılacağı belirtilmiş ve bu çalışmanın hazırlanması için cuma gününe kadar süre istenmişti.

Taşımacılar ise süreç devam ederken öğrencilerin yasal ve güvenli bir zeminde taşınabilmesi amacıyla ön protokol imzalanmasını talep etmiş, bu protokol kapsamında ek sözleşmelerin hazırlanacağının güvence altına alınmasını istemişti.

Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde iyi niyet göstergesi olarak öğrenci taşımacılığına başlayabileceklerini bildiren taşımacılar, yapılan görüşmelerde bu konuda herhangi bir sonuca varılamadığını açıklamıştı.

CUMA GÜNÜ DE HERHANGİ BİR BELGE ULAŞMADI

Kar-İş ve Toplu Taşımacılar Birliği, cuma günü kamu mesaisinin sona ermesine rağmen taraflara herhangi bir çözüm, öneri veya resmî belge iletilmediğini duyurmuştu.

Ortak açıklamada, “Bu konuda tarafımıza iletilmiş herhangi bir çözüm, öneri veya resmî belge bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Taşımacılar, öğrenci taşımacılığının sürdürülebilir ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekli yasal zeminin oluşturulmasını beklediklerini belirtmişti.

YARIN DA TAŞIMACILIK YAPILMAYACAK

Kar-İş ve Toplu Taşımacılar Birliği, gerekli protokol ve yasal sözleşme zemini oluşturuluncaya kadar öğrenci taşımacılığına başlamama kararının devam ettiğini bildirdi.

Ortak açıklamada, “Gerekli protokol ve yasal sözleşme zemini oluşturuluncaya kadar pazartesi gününden itibaren öğrenci taşımacılığına başlamama kararımız devam etmektedir” denilmişti.

Bu doğrultuda, gerekli şartlar yerine getirilmediği sürece yarın da öğrenci taşımacılığı yapılmayacak.

TAŞIMACILARIN TALEPLERİ

Kar-İş ve Toplu Taşımacılar Birliği’nin çözüm için daha önce açıkladığı temel talepler şöyle:

Ön protokolün imzalanması

Ek sözleşmelerin hazırlanacağının güvence altına alınması

Öğrenci taşımacılığı kriterlerinin netleştirilmesi

Ödeme süreçlerinin belirlenmesi

Taşıma fiyatlarının düzenlenmesi

Öğrenci sayıları ve güzergâhların netleştirilmesi

Taşımacılığın yasal ve güvenli bir zemine oturtulması

İki örgüt, gerekli şartlar yerine getirilmeden öğrenci taşımacılığının başlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, yarın da taşımacılık hizmeti verilmeyeceğini kamuoyuna duyurdu.