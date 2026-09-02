Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere yönelik yapay zeka konulu eğitim programı dün DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarında başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 11 Eylül’de sona erecek eğitim Gazimağusa bölgesindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan yaklaşık bin 500 öğretmene yönelik tasarlandı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, konuyla ilgili açıklamasında, eğitimin öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamaları ve yapay zekâ teknolojilerini eğitim-öğretim süreçlerinde bilinçli ve etkili biçimde kullanabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.