Öğretmenlerin grevi hakkında konuşan Manavoğlu, “Eğitim bakanı çıkıp bazı açıklamalar yaptı, genel olarak da sendika genel sorunları ortaya koyarak açıklamalar yaptı. Bunların çözülmesi gerekiyor sendikalara bu konuda hak veriyorum ama bu yasasın tamamıyla kalkmasını mı gerektirir? Okulların durumu, malzeme eksiklikleri ve binaların durumu yıllardır konuşulan şeyler. Bu bahanelerin yasayla alakası yoktur” dedi.



Manavoğlu, “İlkokullarda geçici öğretmenler alınıyor ve bu siyasal olarak yapılıyor. Üç yılın sonunda bu kişiler kadrolanıyor. Eğer bu yasa orta eğitimde de bunun önünü açacaksa bu yanlıştır. Ama bu yasa çalışma saatleri konusunda öğretmenlere biraz daha yük yükleyecekse bu yapılmalıdır. Aslında yapılması gereken sendika ile bakanlık oturacak, özellikle yurt dışından öğretmen gelmesi ve partizanca öğretmen alımları konusunda bir engel konacak ve öğretmenler de daha fazla çalışmayı kabul edecek. Çünkü eğitim sisteminin buna ihtiyacı var” şeklinde konuştu.



Şuan çocuklar ve aileler istenmeyen bir noktaya geldi. Kamuoyu şuan taraf olamıyor. Bu konunun çok daha düzgün bir şekilde anlatılması gerekiyor. Grev yasağına girmemek için sendika saat 5ten sonra açıklama yapıyor. Tek gün tek gün açıklama yapılıyor ve öğrenciler ertesi gün sınav varmış gibi hazırlanıyor. Bu da öğrenciler ve aileler açısından ciddi mağduriyetler ortaya çıkarıyor. Sendikaların ve hükümetin durumu daha açık bir şekilde anlatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bunu tam da sınav dönemi meclisin gündemine getirmek yanlıştı. Hak konusunda her zaman sıkıntı çıkar. Sendikalarımızın da sendikacılık anlayışı da her zaman budur. Okul Aile Birlikleri ile yapmış olduğumuz temaslarda çok büyük ihtiyaçlar olduğunu ve çok büyük sıkıntılar olduğunu hep gözlemledik. Ancak gelen hükümetler kaynak yok diye bunları hep öteledi. Eğitim ve sağlık konusunu bu şekilde götürmeye devam ettiğimiz sürece sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz” dedi.