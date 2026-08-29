İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, 30 Ağustos 1922’nin Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığını zaferle taçlandırdığı gün olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in yalnızca askeri bir başarı olmadığını ifade eden Oğuz, “Ya istiklal ya ölüm” anlayışıyla verilen eşsiz bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Oğuz, Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi ile vatanının bölünmez bütünlüğünden, özgürlüğünden ve bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek, bu mücadelenin bağımsızlık uğruna mücadele eden birçok millete de umut ve ilham verdiğini dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorlukları birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aştığını belirten Oğuz, aynı kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz mesajını şöyle tamamladı:

“Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”