İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada Anamur'un Kıbrıs için önemine değindi. Asrın Projesi adı altında Alaköprü Barajı’ından ülkemize ulaşan su ile Anamur ile aramızda güçlü bir bağ kurulduğunu belirten Bakan Oğuz, Anamur'un tarım alanlarında ciddi bir gelişme gösterdiğine, turizmde de potasiyelin yüksek olduğuna işaret etti.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, göreve yeni geldiğini belirterek, ilk projesinin Anamur’da Feribot İskelesini hayata geçirmek olduğunu, böylelikle Kıbrıs’a ulaşımın daha kolay sağlanacağını belirtti. Kıbrıs'a özel bir ilgi duyduğunu dile getiren Tuna, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi adına Bakan Oğuz’u Anamur’a davet etti.

