İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un nüfus sayımına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Oğuz, “Değerli Girne Belediye Başkanım Murat Şenkul, bu çağda acaba nüfus sayımı ile ilgili sokağa çıkma yasağı koyarak, çağdışı metotlarla insanlarımızı pazar günleri evlere kapatarak nüfus sayımı yapmayı mı düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Hükümetin “modası geçmiş yöntemlerle” nüfus sayımı yapmak yerine belediyelerle birlikte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinde çalıştığını belirten Oğuz, MAKS Projesi ile anlık ve güncel nüfus verilerine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Oğuz, hane halkı nüfus sayımlarını Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Mesarya, Beyarmudu, Erenköy-Karpaz, Yeniboğaziçi ve Tatlısu belediyelerinin tamamladığını açıkladı.

Çalışmaları diğer belediyelerde de sürdüğünü belirten Oğuz, Girne Belediyesi’nin de çağdaş sisteme geçiş çalışmalarının kısa sürede hayata geçirilmesine daha fazla katkı koyacağına inandığını ifade etti.