Komisyondan kritik uyarı: Ülkede esrar kullanımı artıyor Komisyondan kritik uyarı: Ülkede esrar kullanımı artıyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede şehit arsalarındaki sorunların çözümü talep edildi ve  Oğuz’a plaket takdimi yapıldı.