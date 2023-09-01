Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede şehit arsalarındaki sorunların çözümü talep edildi ve Oğuz’a plaket takdimi yapıldı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.