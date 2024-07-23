GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’a konuşan Oğuz, şu anda resmi 2 aday bulunduğunu belirterek, Ulusal Birlik Partililere seslendi.

“Kendimizi yıpratmayalım. Partimize sahip çıkalım. Parti içindeki dedikodular bilinçli çıkarılıyor. Aile içinde hoşnutsuzluklar olabilir, bunlar aile içinde kalması gerekiyor. Dışarda konuşulanlar partiyi ve hükümeti yıpratır” diyen Oğuz, Ünal Üstel’in süreci çok iyi yönettiğini kaydetti.

“Kimse UBP kurultayı sorunların önüne geçiyor demesin”

“Kimse UBP kurultayı sorunların önüne geçiyor demesin” diyen Oğuz, Ünal Üstel’in Meclis kapanana kadar kurultay lafı etmediğine dikkat çekti.

“Biz istikrardan yanayız…”

Parti bütünlüğüne zarar gelmeyecek şekilde bir seçim olması gerektiğini vurgulayan Dursun Oğuz, “Biz istikrardan yanayız” dedi. Oğuz, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Ülkenin istikrara ihtiyacı var. Biz Sayın Başbakanla yolumuza devam edeceğiz. 2027’ye kadar UBP’nin halktan aldığı bir onay var. Erken seçim olmaz. İki senede bir seçim yaparak inandırıcılık kalmaz. İcraat yapmak, ülke sorunlarını çözmek lazım”