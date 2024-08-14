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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

Programda yaklaşan UBP kurultayı hakkında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Muhalefet bizi eleştiriyor kurultaydan dolayı sorunlar çözülmüyor diye. UBP’nin her zaman sorunların çözülmesiyle ilgili emeği var. Sayın Başbakan meclis süresince kurultayı hiç gündem yapmadı. 3 aylık bu süreçte örgüt seçimleri ve kurultayı bu sürece planladı. 21 Eylülde kurultayımız olacak. Meclis 1 Ekimde başlayacağı için bu süreç tamamlanmış olacak. Her kurultay dönemi bu tartışmalar oldu. Bizim partimizi eleştirenler kurultaya tek adaylı gittikleri için bir sorunları olmadı. Taçoy’un bir itirazı oldu. Hiçbir parti yönetimi kendi yapmış olduğu üyeleri mahkeme koridorlarına düşürecek bir hareket yapmaz. Dünkü açıklaması hiç birimizin yapmaması gereken bir şey. İtirazı varsa bunu sunması doğal. Demokrasi ve parti adına hangi üye uygun şartlardaysa parti başkanının o olacağına karar verecek. Kamuoyunun gündemine mahkemelerin gündemine düşen parti olarak getirilmesi doğru değil. Hiçbir zümrenin veya kişnin çıkarı parti çıkarından önemli değil. Parti tertemizdir buna zarar verecek olan kişilerdir. Geçmişten de ders alarak düşünmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız UBP çatısı altında siyaset yapmak için bir araya geldik ve inandığımız değerler doğrultusunda siyaset yapıyoruz. UBP’ye gönül ermek bu partinin ilkelerini benimsemiş olmak gerekiyor. Menfaat ve çıkar adına bu partiye bakarsanız bu özümsenmez. Partiyi hep beraber korumamız lazım. Hep beraber bu partiye sahip çıkacağız ve seçimlerden sonra mecliste teslimiyete devam edeceğiz. Hırslar ve duygular bazen mantığını önüne geçiyor ve bizi tartışılır noktaya getiriyor. Partiyi, bireysel anlamda tartıştırmayalım icraatlarımızla tartıştıralım. Kurultay bittikten sonra tek yumruk olarak çıkmamız lazım” dedi.

Oğuz, konuşmasının devamında, “İstikrar diyoruz. Bu ülkede sorunlar var ama sorunları çözmek için iyi niyet ve çalışma da var. Meclisten geçen yasalar, yapılan reformlar istikrardır. Yapılanları da görmek gerekiyor. Bu ülkedeki birçok sorun kronik sorunlardır. Bu sorunlara siyasi risk görerek, belli gruba dokunması diye, partisel anlamda karşı durdu diye yapılmadı. Bazı sorunlar siyasi anlayıştan kaynaklandı. Biz istikrardan yanayız. Bunun için de Ünal Üstel diyoruz. 2 yıldır yapılanlar ortadadır, yap boz olmasın. Aynı hizmetler devam etsin. Bizim önceliğimiz KKTC’nin çıkarlarıdır. Özne KKTC’ye hizmet etmektir. Bu çerçevede UBP’nin de ülkenin de istikrara ihtiyacı var. İstikrar da Ünal Üstel’dir” şeklinde konuştu.