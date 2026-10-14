İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında ülke nüfusuna ilişkin açıklamada bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamış olduğu 273 bin rakamının ülkede ikamet eden vatandaş sayısı olduğunun altını çizen Oğuz, yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy verme hakkı bulunmadığından dolayı bu rakama dahil edilmediğini söyledi.

Oğuz, ülkenin projeksiyon nüfusunun belli olduğunu ifade ederek, muhalefetin “nüfus sayımı yapacağız” söylemini popülist bir yaklaşım olarak niteledi.

Her beş yılda bir nüfus sayımı yapılamayacağını dile getiren Oğuz, kısa adı MAKS olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Oğuz, projenin yerel yönetimler bacağında yaşanan bazı durumlardan ötürü istenilen hızda sonuçlanamadığına işaret ederek, belediyelerden işlemleri tamamlayanlar ya da tamamlanma aşamasına getirenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Oğuz, “bazı belediyelerimizi ise zorluyoruz, tamamlamaları için motive etmeye çalışıyoruz. Bazı belediyelerimize iş gücü desteği de verdik. Belediyelerimiz yolların, sokakların ve binaların kayıt işlemlerini neredeyse tamamladılar. Şu anda binalardaki insanların, yani nüfusun kayıtlarının yapılmasına ilişkin süreç devam ediyor. Belediyelerimizin performansına göre çalışmalar tamamlanacak” dedi.

MAKS projesinin tam kapasite devreye girmesiyle nüfus sayısının günlük bir biçimde güncellenmiş halinin görülebileceğini ifade eden Oğuz, nüfus hakkında böylelikle elde edilecek bilgi sayesinde ihtiyaç duyulan verilerin de sağlanmış olacağının altını çizdi.

Bakan Oğuz, “projeksiyon nüfusu kabul etmeyenler ve nüfusu sayacağız diyenler var. Ama bugün herkesi eve kapatarak yapacağınız sayımın sağlıklı olacağını da söyleyemiyorsunuz. Bugün yaptığın sayımı kaç yıl sonra tekrarlayacaksın” diye sordu.

MAKS projesinin tamamlanmasıyla nüfusa ilişkin olarak ortaya çok net verilerin çıkacağını vurgulayan Oğuz, dünyada artık eve kapanıp nüfus sayımı yapılan ülke kalmadığını anımsattı.

Oğuz, gerek Türkiye’de gerekse Güney Kıbrıs’ta artık projeksiyon nüfusa göre hareket edildiğini belirterek, KKTC’de de projeksiyon nüfus baz alınarak tüm planlamaların eksiksiz yapıldığının altını çizdi.