UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan eleştirileri büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Hasipoğlu, "Yaklaşık 40 bin masum insanı gözünü kırpmadan öldürmeyi meziyet sananların, Sayın Erdoğan ile ilgili sözlerini büyük üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Hasipoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını ve onları alkışlayanları da sert bir dille eleştirerek, "Anavatan Türkiye'miz boyun eğmez" şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, ruhlarını çocuk kanı ile arındıran, psikolojisi bozuk insanların dünya barışına ve insanlığa kazandıracakları bir şey olamayacağını vurguladı.

Hasipoğlu, Nazi zulmünü yaşamış, ancak Nazi kültürünü benimsemiş zihinlerin sözlerini esefle kınadıklarını belirterek, mazlumların sesi olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

"İsimleri katliamlarla, soykırımla ve cinayetlerle anılanlar, diğerlerine olduğu gibi adalet önünde hesap vereceklerdir" diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek, Kıbrıs Türk Halkı'nın BM olağan genel kurullarında sesi olduğunu ve nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, adil bir dünya düzeni ve mazlumların korunduğu bir sistem için Erdoğan'ın takip ettiği siyasi duruşuyla çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne göndereceğinden şüphe duymadıklarını ifade etti.