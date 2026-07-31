Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Durukan olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketleri nedeniyle zanlıların takibe alındığını söyledi.

Polis, zanlıların bir süre sonra bir okaliptüs ağacının altına bir şeyler gömmeye çalışırken tespit edildiklerini belirtti.

Polis, ekipleri fark eden zanlıların kaçmaya çalıştıklarını, ellerindeki çanta ile paketi attıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklandığını, pakette yapılan kontrolde 120 gram, iki ayrı çantada yapılan kontrolde ise toplam 480 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada J.G.‘nin uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan temin ettiğinin, üç zanlının maddeyi birlikte kuzeye ithal ettiğinin ve kuzeyde J.G.‘nin yönlendirmesiyle çeşitli noktalara bırakılmasının planlandığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan şahıslar bulunduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.