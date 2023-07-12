Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın eski müsteşarlarından Erkan Okandan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bugün açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

Okandan, “Yuvarlamanın böylesine ne denir! Çalışma bakanımız asgari ücret masası kurulmadan önce düşüncesinin 6 aylık hayat pahalılığı olan %33,32 yuvarlayıp yeni asgari ücretin belirlenmesi olduğunu açıklamıştı. Elinden geleni yapıp çok güzel yuvarlayıp 6 aylık hayat pahalılığı olan %33,32'yi 0,15 gibi müthiş bir artışla yani kendi tabiriyle yuvarlayarak %33.4735 artış yaparak yeni asgari ücreti işveren temsilcileriyle birlikte brüt 18.103 TL olarak açıkladı. Ne yuvarlama ama ha tam bardonluk…” ifadelerini kullandı.

Okandan, açıklamasının devamında şunlara dikkat çekti:

“Az çok matematiğim iyidir ama böyle yuvarlama bugüne kadar ne gördüm ne de göreceğim!

Sakın çıkıp bu topluma benim ve hükümetimin kastettiği nette yuvarlamadır demeyin, %33,32 hayat pahalılığı asla yetmez ama değil %35'e yuvarlama %33'e bile yuvarlayamadınız. Bu kadar ince hesap yapan sizler, kabine üyeleri bu ülkenin en düşük maaşlı olan asgari ücretlilerinin bile 4 yıldır uygulamadığınız yasa (33/2019) gasp ettiğiniz maddi kayıplarının ne kadar olduğundan haberdar mısınız? Hade çıkın siz, Maliye Bakanlığı veya Başbakan çıksın açıklama yapsın. Evet doğrudur yasayı uygulamadık desin ödemediğimiz mükellefiyetimiz de bu kadardır desin. Zaten alıştınız yuvarlamaya bir yuvarlak rakamcık olsun açıklayın.

Bu ülkede eğer hak hukuk adalet bir gün tecelli edecekse buradan çağrımdır, Asgari Ücretlinin masada temsilcisi olan Hür iş başta olmak üzere KTAMS'ın yargıya götürdüğü gibi sizlerde ve diğer sendikalar da hükümetin uygulamadığı bu yasa yüzünden üyelerinizin uğradığı maddi mağduriyetleri yargıya götürün bakalım ne yapacaklar, hükümete hukuk yoluyla meydanı dar edin, alemi ibret olsun bakalım yasa uygulamamak neymiş, yuvarlama neymiş, İşte o zaman görsünler el mi yaman bey mi yaman...”