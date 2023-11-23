Ülkede zam furyası devam ediyor...
Sigara ve tütün ürünleri ardı ardına zamlanıyor.
Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Davidoff, Drum Edge ve Golden Virgina ürünlerine zam geldi.
Söz konusu ürünler 5-8 TL arası zamlandı.
Ülkede zam furyası devam ediyor...
Sigara ve tütün ürünleri ardı ardına zamlanıyor.
Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Davidoff, Drum Edge ve Golden Virgina ürünlerine zam geldi.
Söz konusu ürünler 5-8 TL arası zamlandı.
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