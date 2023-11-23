Ülkede zam furyası devam ediyor...

Maliye Bakanı Berova'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı... Maliye Bakanı Berova'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı...

Sigara ve tütün ürünleri ardı ardına zamlanıyor.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Davidoff, Drum Edge ve Golden Virgina ürünlerine zam geldi. 

Söz konusu ürünler 5-8 TL arası zamlandı. 