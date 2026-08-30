Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öksüz, yaşanan facia nedeniyle Girne ve Lefkoşa’daki tüm nöbetçi eczanelerle iletişime geçildiğini belirtti.

Acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ilaç ve sağlık ürünleri başta olmak üzere gerekli her türlü maddi ve manevi desteğin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından karşılanacağını ifade eden Öksüz, eczacıların görev başında olduğunu kaydetti.

Öksüz, “Her türlü acil ihtiyaç için tarafımıza ulaşılması önemle rica olunur.” çağrısında bulundu.