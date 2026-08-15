Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Güney Kıbrıs’ta Remedica tarafından üretilen 12 farklı ilaca ait 137 partinin, stabilite testlerinde sınır dışı sonuçlar görülmesi üzerine tedbir amacıyla geri çekilmesini değerlendirdi.

Konunun Güney Kıbrıs basınında geniş yer bulduğunu belirten Öksüz, Güney’de seri numarası ve karekodla çalışan Cyprus Medicines Verification System (CyMVS) bulunduğuna dikkat çekti.

Öksüz, geri çekilmesine karar verilen ürünlerin sisteme işlenmesiyle, ilgili kutular eczanede okutulduğu anda uyarı verilebildiğini ve böylece ilaçların hastaya ulaşmasının engellenebildiğini kaydetti.

Türkiye’de ise daha kapsamlı bir İlaç Takip Sistemi (İTS) bulunduğunu ifade eden Öksüz, bu sistem sayesinde her ilaç kutusunun üretimden hastaya ulaşıncaya kadar izlenebildiğini; sahte, çalıntı veya geri çekilen ürünlerin sistem üzerinden bloklanabildiğini belirtti.

“KKTC’DE HÂLÂ İTS YOK”

KKTC’de ise hâlâ İlaç Takip Sistemi bulunmadığını vurgulayan Öksüz, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin bildiriminin eczanelere ve kurumlara ulaşmasının ardından eczacıların raflarındaki kutuları tek tek ellerine alarak parti numarası ve son kullanma tarihine göre manuel olarak kontrol etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yüzlerce eczane ve binlerce ilaç kutusunun tamamen insan kontrolüne dayanan bir süreçle ayıklandığına işaret eden Öksüz, bildirimlerin gecikebileceğini, bir kutunun gözden kaçabileceğini veya hata yapılabileceğini belirtti.

Öksüz, “İlaç güvenliğinde yapılacak tek bir hatanın bedelini insan sağlığı öder.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta sistem bulunduğunu, Türkiye’de ise çok daha kapsamlı bir İTS uygulandığını kaydeden Öksüz, KKTC’de sürecin hâlâ mesaj, liste ve manuel kontrol üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Öksüz, “2026 yılında ilaç güvenliğini yalnızca insan dikkatine bırakamayız. İTS lüks değil, halk sağlığı için artık ertelenemez bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.