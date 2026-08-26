AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Barcelona’nın Barça Academy Programı Kampı için KKTC’yi tercih etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, kulüp yönetimini kutladı.

Oktay, yaptığı açıklamada, Barcelona’nın Lefkoşa’da kamp düzenleme kararını Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyonlara karşı olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

“Kıbrıs Türk halkı, spor başta olmak üzere hayatın her alanında uluslararası toplumla buluşmayı hak etmektedir” diyen Oktay, Rum Yönetimi’ne de organizasyonun iptal edilmesine yönelik girişimlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını tecrit etme anlayışından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Oktay, bu tür spor faaliyetlerinin adadaki gençlerin ortak geleceği ve uluslararası entegrasyon açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Oktay, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin süreceğini vurgulayarak, “Türkiye olarak, KKTC’nin spor dâhil her alanda hak ettiği uluslararası temsile kavuşmasını desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.