Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Uğur okudu. Sanığın yargılandığı birinci davanın 10 yıl, ikinci davanın 3 yıl, üçüncü davanın ise bir yıl hapis öngördüğünü belirterek, her üç davadan da suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, sanığın 10 Haziran 2026 tarihinde bahçıvan olarak çalıştığı Güzelyurt Meslek Lisesi içerisinde konuşmak istediğini söyleyip okul içerisindeki inşaatın yeni tamamlanmış sınıfların merdiven boşluğuna götürdüğü 17 yaşındaki kızı dudağından ve boynundan öperek, vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarını işlediğini söyledi.

Yargıç, sanığın kamuya açık alanda korkusuzca bu suçu işlediğini ifade etti. Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Çocukların kendilerini en güvende hissetmeleri ve her türlü tehlikeden korunmaları gereken yerlerin başında eğitim kurumları gelmektedir. Bir çocuğun eğitim amacıyla bulunduğu okul ortamında cinsel nitelikli bir saldırıya maruz bırakılması asla kabul edilebilir değildir. Olayın, sanığın çalışmakta olduğu okulda ve aynı okulda öğrenci olarak bulunan müştekiye karşı işlenmiş olmasını ceza takdirinde sanık aleyhine dikkate alırız.

Müşteki suç tarihinde henüz 17 yaşında olan bir lise öğrencisi olup, sanık ile arasında belirgin bir yaş farkı bulunmaktadır. Müştekinin yaşı, sanıkla arasındaki yaş farkı, işlenen suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin ağırlığı ve yaşanan olayların müşteki üzerinde meydana getirdiği psikolojik etkileri ceza takdirinde sanık aleyhine dikkate alırız.”

Sanığın mahkûm olduğu cinsel suçların her geçen gün arttığını üzülerek gözlemlediklerini kaydeden Yargıç Uğur, “Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa neden olmakta, aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Konu suçların ağırlık, vahamet ve yaygınlığını sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alırız” dedi. Yargıç şunları söyledi: “Bu suçların henüz reşit olmayan ve yaşı itibarıyla daha çocuk olarak nitelendirilebilecek kişilere karşı işlenmeleri ise suçun vahametini artırmakta ve bu suçlara verilecek cezaların takdirinde, kamu yararının korunmasının ön plana çıkmasını zorunlu hale getirmektedir." Yargıç, sanığın mahkûm olduğu birinci davada yasanın öngördüğü hapislik cezasının süresinden de anlaşılacağı ciddi ve ağır suçlardan olduğunu kaydetti. Uğur, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç Uğur, diğer taraftan sanık lehine dikkate alınabilecek hususları da değerlendirdiklerini, sanığın benzeri sabıkası olmayışını, ilk günden polise yardımcı olmasını, gönüllü ifade vermesini ve aleyhine gelen davaları ilk günden kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasını ve bakmakla yükümlü eşi ve iki çocuğu olduğu hususlarını ceza takdir ederken sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, “Sanığa ne tür bir ceza verileceğini takdir ederken sanık aleyhindeki ve lehindeki tüm faktörleri bir bütün olarak göz önünde bulundurup, değerlendirdik. Özellikle sanığın mahkûm olduğu ciddiyeti, işleniş şeklinin vahameti suçların niteliği öngörülen azami ceza ve kamu menfaatini yakından ilgilendirdiği değerlendirildiğinde, sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğuna aksi halde kamu menfaatinin olumsuz etkileneceğine kanaat getiririz”dedi.

Yargıç Uğur, hapis cezasının süresine karar verirken meselenin tüm olgularını, sanığın kişisel durumunu, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tekrardan gözden geçirdikten, sanığın tutuklu kaldığı süreyi bir bütün olarak dikkate aldıktan sonra 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.