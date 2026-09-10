Karakuş Öz yazdı…

Yeni bir eğitim yılı başlıyor.

Çocuklarımızın ellerinde çantaları, gözlerinde heyecanları, ailelerin yüreğinde ise hem umut , hem de binlerce soru var.

Çünkü okul sadece dört duvar, bir tahta ve sıralardan ibaret değildir. Okul, çocuğun emanet edildiği yerdir.İşte tam da bu nedenle sormamız gereken soru çok basit.

Devlet, çocuklarımızı karşılamaya gerçekten hazır mı?

Sınıflar hazır mı? Öğretmen kadroları tamam mı? Eksik öğretmen varsa dersler nasıl yürütülecek? Okulların fiziki koşulları çocuklarımız için yeterince güvenli mi?

Yangın, deprem veya başka bir acil durumda tahliye planları gerçekten uygulanabilir mi bizim okullarımızda ?

Peki ya okul servisleri?

Her sabah yüzlerce çocuk evinden okuluna, akşam ise okulundan evine servislerle taşınacak. Araçların teknik kontrolleri yapıldı mı? Şoförlerin yeterlilikleri denetlendi mi?

Çocukların emniyet kemeri kullanıyor mu diye kontrol edilecek mi? Servis araçlarının kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyıp taşımadığı gerçekten denetlenecek mi?

Ve en önemlisi…

Denetim, sadece okul açılırken yapılan bir formalite mi olacak, yoksa eğitim yılı boyunca devam edecek mi?

Çünkü çocuk güvenliği, takvimde bir güne sığdırılabilecek bir mesele değildir.

OKULUN KAPISI YETERLİ DEĞİL…

Bir başka önemli konu da okul güvenliği.

Okulun giriş kapısını kilitlemek elbette bir önlemdir.Ama tek başına güvenlik değildir.

Okula kim giriyor?Kim çıkıyor?

Öğrenciler okul saatlerinde kontrolsüz biçimde dışarı çıkabiliyor mu?

Okul çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri var mı? Çocukların karşılaşabileceği tehditlere karşı okul yönetimleri ne kadar hazırlıklı?

Bunların cevabını kriz yaşandıktan sonra değil, kriz yaşanmadan önce bilmek zorundayız. Bilirsiniz biz ülkece , devletçe hep başımıza geldikten sonra önlem alma konusunda uğraş veririz. Bir şey olmaz diye diye her şey oldu bu ülkede.

Çocukların sadece bedeni değil, geleceği de korunmalı bence, sizce hepimizce.

Bugünün çocuğunu yalnızca okul bahçesinde korumak yetmez.

Çocuklarımız artık internetin, sosyal medyanın ve dijital dünyanın da içinde.

Siber zorbalık, tehdit, istismar, şiddet içerikleri, uyuşturucuya ve çeşitli tehlikelere erişim…

Yani mesela aklıma gelen bir kaç soru.

Devlet bu konuda okullara ne kadar destek veriyor? Öğretmenler bu riskleri fark edebilecek eğitimden geçiriliyor mu?

Çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği psikolojik sorunlara müdahale edecek rehberlik kadroları yeterli mi?

Çünkü bazen bir çocuğun sessizliği, aslında yardım çığlığıdır. Ve o çığlığı duyacak bir sistem yoksa, okul, binasının ne kadar yeni olduğunun hiçbir anlamı kalmaz.

Ailelerin istediği çöm şey değil. Anne ve babalar devletten mucize istemiyor.

Çocuklarını sabah okula bıraktıklarında, akşam aynı çocukları sağlıklı ve güvenli şekilde teslim almak istiyorlar. Hepsi bu.

Devletin görevi de tam olarak burada başlıyor.Bir çocuğun okul servisine bindiği andan, okul kapısından içeri girdiği ana kadar…Sınıfta oturduğu sıradan, teneffüse çıktığı bahçeye kadar…Okuldan eve dönen servise tekrar binene kadar…

O çocuğun güvenliğinden kim sorumlu?

Cevap sadece “okul yönetimi” olmamalı.

Sadece “şoför” olmamalı.

Sadece “öğretmen” hiç olmamalı.

Bu, devletin kurduğu denetim sisteminin sorumluluğudur.

HADİ BU YIL SORULARI ÇOCUKLAR DEĞİL, BÜYÜKLER CEVAPLASIN…