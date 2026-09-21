Amcaoğlu, denetimlerde okullarda kullanılan su sistemlerinin, depoların ve sebillerin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Su depoları ve su hatlarının temizlik ve dezenfeksiyon durumlarının, sebillerde bulunan arıtma sistemlerinin ve sebillerin temizlik ve dezenfeksiyon koşullarının kontrol edildiğini kaydetti.

Su güvenliğinin sağlanması ve mikrobiyolojik kalitenin doğrulanması amacıyla hem depo çıkışlarından hem de sebillerin su çıkışlarından analiz için numuneler alındığını ifade etti.

Önceki analizlerde mikrobiyolojik açıdan uygunsuzluk tespit edilen bazı okullarda gerekli iyileştirmelerin yapıldığını, su sebilleri ve ilgili sistemlerin tamamen yenilendiğini hatırlatan Amcaoğlu, bu yıl gerçekleştirilen kontroller ve alınan numunelerle söz konusu çalışmaların takibinin sürdürüldüğünü vurguladı. Amcaoğlu, “Su güvenliğini analiz, müdahale, yenileme ve yeniden doğrulama aşamalarını kapsayan sürekli bir süreç olarak ele alıyoruz” dedi.

Denetimler kapsamında okul kantinlerinde satışa sunulan gıda ve içeceklerin de incelendiğini belirten Amcaoğlu, kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve hijyen koşulları ile kantinlerin genel hijyen durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Çalışmalarla çocukların günlük yaşamlarında doğrudan temas ettikleri su ve gıda kaynaklarının güvenliğinin sağlanmasının, olası risklerin erken tespit edilmesinin ve sağlıklı okul ortamlarının devamlılığının korunmasının amaçlandığını ifade eden Amcaoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığı için koruyucu sağlık çalışmalarımızı, su güvenliği ve gıda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”