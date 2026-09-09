Lefkoşa’da meydana gelen “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan Nijeryalı zanlılar F.O.N.O. (K-26) ve A.M.O.A. (E-23) yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da bir dairede sakin zanlı F.O.N.O.’nun ikametgahı içerisinde misafir olarak bulunan Z.Ç ile aralarında cinsel ilişki karşılığı verilecek para miktarı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlı F.O.N.O.’nun aynı binada yan dairede sakin zanlı A.M.O.A. ile birlikte, Z.Ç'yi öldürmek kastıyla yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemin üzerine düşmesine sebep olduklarını ve “adam öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki Z.Ç'nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından olay yerine gidildiğini aktaran Yeşildal, yapılan incelemeler sonucunda zanlıların tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarıldığını ve bu süre içerisinde 9 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti. Z.Ç'nin 7 Eylül’de yoğun bakımdan çıkarılarak beyin cerrahisi servisine alındığını açıklayan polis, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin de temin edildiğini belirtti.

Zanlıların meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiklerini belirten polis, söz konusu ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı A.M.O.A. ise hücre şartlarının kötü olduğunu, cumartesi gününden beri dişlerini fırçalayamadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.