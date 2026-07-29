Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal olguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde trafik kontrolü için durdurulduğu esnada ölmüş abisine ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polis memuruna verip başkasının kimliğine bürünerek yalan beyanda bulunup kendisine yazılan ceza makbuzunu imzalayıp sahte beyanla belgelerin icra edilmesini tahrik ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 28.07.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesine konu cezayı ödemeye geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının abisine ait KKTC sürüş ehliyeti ve yine abisi adına düzenlenen ölüm nedenleri belgesinin emare alındığını açıkladı.

Zanlının yapılan muhaceret soruşturmasında KKTC' de öğrenci statüsü ile bulunduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, 24 yaşında ve Nijerya uyruklu olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 150 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.