Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa katılarak ülke gündemini değerlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede ekonominin hep tartışıldığını kaydederek, “Amerika’da bankalar battı, İngiltere’de insanlara destekler veriliyor tüm dünya bu sorunları yaşıyor” ifadelerini kullandı.

"ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Bazılarının asgari ücretin yüzde 30 artmasını söylediğini bazılarının ise yüzde 50 artması gerektiğini dile getiren Bakan Olgun Amcaoğlu, “Biz alım gücünü korumak zorundayız” şeklinde konuştu.

130 bin çalışanın ve 80 bin üzerindeki kamu çalışanının alım gücünü korumaları gerektiğini belirten Amcaoğlu, “Hizmet, turizm ve okulların ön plana çıktığı bir adadayız… Bütün ihtiyacımızın yüzde 94’ünü yurt dışından karşılıyoruz” dedi.

Amcaoğlu, her şeyi dışardan alarak nasıl alım gücü yükseltilebilir? şeklindeki sorusunu sorarak, üreticiyi koruyabilmek için destekler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünleri üretenlere destek çıkılmalı” diyen Amcaoğlu, İktisadi ve Mali İşBirliği Protokolü’nün yayımladığını ve içinde yazılı olan paranın bu ülkeye girmeye başlayacağını kaydetti.

“ERHÜRMAN’A KİM MUHASEBE SİSTEMİ DEDİYSE BÜYÜK BİR YANILGIDIR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önerisi olan ‘dövize endeksli para birimi’ konusunda da düşüncelerini belirten Bakan Amcaoğlu, “Erhürman’a kim muhasebe sistemi dediyse büyük bir yanılgıdır” dedi.

Amcaoğlu, bu ülkede tek yapılması gerekenin stabil para birimi karşısında güçlendirilmesi olduğuna vurgu yaparak, “Bu yapıldığı gün memleketteki şikayetler azalacaktır” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET OCAK 2022’DEN OCAK 2023’E KADAR YÜZDE 137 HAYAT PAHALILIĞI SAĞLADI”

Dövize endeksli para biriminin gerçekçi olmadığını dile getiren Amcaoğlu, “İnsanın alım gücünü koruyamazsanız bunun bir anlamı kalmaz… Ancak hükümet Ocak 2022’den Ocak 2023’e kadar yüzde 137 hayat pahalılığı sağladı” açıklamasında bulundu. Ayrıca Olgun Amcaoğlu, kendisinin tek amacının bu ülkenin insanına hizmet vermek olduğunu söyledi.

Amcaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

‘BAYRAMDAN SONRA GENEL BİR DENETİM YAPILACAK’

“Bizim görevimiz gıda etiketlerinin kontrolünü sağlamak, insan sağlığını korumak ve denetimleri yapmaktır, bayramdan sonra genel bir denetim yapılacak… Her ürün aşağı yukarı aynı fiyatlara satılmalıdır aradaki fark fazla olmamalıdır. Yapacağımız denetimin amacı şikayetleri ortadan kaldırabilmektir.”