-ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



“HER ŞEY YUMURTA KAPIYA DAYANINCA AKLIMIZA GELİYOR”…

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasasının meclisten oy çokluğu ile geçmesi hakkında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Günün sonunda üzülerek izliyorum hep birbirimizi hırpalıyoruz meclis çatısında. İşin özüne yönelik konuşan yok denecek kadar az. 89 ilkokul binası var 79’dan önce yapılan. Güneyde daha çok risk var ama bu kadar tartışılmıyor. Birbirlerini ezerek değil çareleri konuşuyorlar. Her şey yumurta kapıya dayanınca aklımıza geliyor. Okulların bunca yıldır tamire ihtiyacı olduğu, yenilenmesi gerektiği belliydi. Bir okul da siz yapın kampanyası başlattık. Sayın Nazım Çavuşoğlu ile bu çalışmaları yürüttük. Her gelen eğitim bakanı bir okul yapsaydı bugün 27 tane yeni okul olurdu” dedi.



“ORTADA ÇOK BÜYÜK BİR KAYIT DIŞILIK VAR”…

Amcaoğlu, “Bu memleketin elindeki kaynaklar doğru kullanılırsa Türkiye’den hibelere ihtiyaç yoktur. Türkiye zaten yeterli desteği veriyor. Biz kendi yatırımlarımızı yapabilecek kabiliyetteyiz. Bu memlekette geçmesi gereken gelir artırıcı mevzuatlar var. 142 benzin istasyonu var bu ülkede çalışan. 2 tane ithalatçı firma var. Herkes işini düzgün yapabilmek için gerekli önlemleri alacak. Akaryakıt otomasyon sistemi 107 tanesi raporlanmaya başlandı, 2 ithalatçıda her şey hazır. Şuan yüzde 20 civarlarında bir kaçak var 30-35 milyon TL civarında. Eğer siz saldım çayıra Mevla’m kayıra diye bırakırsanız elbette kayıt dışılık olacaktır. İster akaryakıt otomasyonları olsun, ister hibeler olsun bu ülkenin hacmini bilmek gerekir. Bu ülkenin kendi yatırımlarını yapabilecek ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hacmi vardır. Ortada çok büyük bir kayıt dışılık var” şeklinde konuştu.



“SANAL ŞANS OYUNLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT GEÇMELİ”…

Sanal şans oyunları yasasının geçmesi gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “Hala daha aynı mevzuat, benim bakanlıkta yaptığım çalışma hala daha bakanlar kurulu gündeminde duruyor. Ben hazırladım, Dursun Oğuz tamamladı. Bunun geçirilmesiyle ilgili bir çaba yok. Sanal şans oyunları ile ilgili mevzuat geçmeli” ifadelerini kullandı.