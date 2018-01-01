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Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Hiçbir erkeğin ne zaman olgunlaştığını merak ettiniz mi? Garip bir şekilde bazı insanlar 15 yaşında olgunlaşıyor bazılarıysa otuzlarında, kırklarında dahi çocuk kalabiliyor. Bir araştırma sonucunda duygusal olarak olgun bir erkeği diğerlerinden ayıran 8 fark tespit edilmiş.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Olgun bir erkek dış görünüşünüzü eleştirmez.

“Saçlarını neden sarıya boyamıyorsun?”, “Keşke biraz daha ince olsaydın”. Sizi geçekten seven bir erkek asla görünüşünüz üzerine bu şekilde yorumlar yapmaz. Bir erkek bu tür cümleleri size yardım etmek için kurmaz. Aksine ondan ayrılmamanızı garantilemek için özgüveninizi kırmaya çalışır. Olgun bir erkek asla kendi egosunu tatmin etmek için sizi eleştirecek kadar düşmez.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Kişisel alanınızı işgal etmez.

Sağlıklı bir ilişkiniz varsa birbirinizden hiç bir şey saklamak zorunda değilsinizdir. Telefonunuzdaki kişilerin veya mesajların saklanması gerekli değildir. Ancak bu partnerinizin ceplerinizi karıştırmaya veya kişisel mesajlarınızı okumaya hakkı olduğu anlamına gelmez. Bunları yapan bir erkek ya kendinden şüphe duymaktadır ya da size karşı saygı duymuyordur.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Zorluklardan kaçmaz.

Ergenlik çağındayken herkesin kendi dünyasına kapandığı ve sorunlarla kendi başına yüzleştiği zamanlar olmuştur. Olgun bir erkek herhangi bir kişisel, ailesel veya işle ilgili problemle yüzleştiğinde en iyi çözümün ne olduğunu iyi bilir.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Sadece yaşadığı günü düşünmez.

Bazı erkekler, pahalı bir restoranda tüm parasını, sonuçlarını düşünmeden harcar. Veya büyük bir parti vererek bir iş günü asar. Bu tür erkekler bir sonraki günü düşünemez, planlayamaz. Hatta heyecanlı ergenler gibi davranan orta yaştaki erkeklerin bu bakış açıları bir çok kadının patlama noktasıdır. Yine de bu hayatınızın sıkıcı veya sürekli planlı olması gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece bugün için yaşamadığınızı unutmamanız yeterli.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Asla arkadaşlarından sonra geldiğiniz hissini vermez.

Her erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkmaya ihtiyaç duyar. Ancak zeki bir erkek asla sizi onlardan sonra geliyormuşsunuz gibi hissettirmez. Aşka inanmayı reddeden ve arkadaşlarının bu konuda önerilerini reddeden erkekler genelde psikolojik sorunları olan insanlardır. Bu insanlar genelde çocuksu kişiliklere sahiptir.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Annesiyle sağlıklı bir iletişimi vardır.

Olgun bir erkek ebeveynleriyle ilişkisi çok iyi olmasa bile her zaman onlara zaman ayırır. Ona değer veren kişilere çok önem verir. Sevdiği kadını ailesine karşı asla küçük düşürmez.


Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

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Size saygı duyar ve sizi asla gücendirmez.

Hem psikolojik hem de fiziksel olarak sana asla kötü davranmaz. Eğer evinizde bu tür bir şiddetle karşıkarşıyaysanız bahane üretmeyi bırakıp bir an önce partnerinizden ayrılın. Olgun bir erkek ne kadar sinirlenirse sinirlensin asla kadına vurmaz.

Bir erkeğin davranışları sadece onun kişiliğine değil ayrıca kadının davranışlarına da bağlıdır. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı çabanın sonucudur.


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