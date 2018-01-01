Olgun bir erkek bunu asla yapmaz!

Sadece yaşadığı günü düşünmez.



Bazı erkekler, pahalı bir restoranda tüm parasını, sonuçlarını düşünmeden harcar. Veya büyük bir parti vererek bir iş günü asar. Bu tür erkekler bir sonraki günü düşünemez, planlayamaz. Hatta heyecanlı ergenler gibi davranan orta yaştaki erkeklerin bu bakış açıları bir çok kadının patlama noktasıdır. Yine de bu hayatınızın sıkıcı veya sürekli planlı olması gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece bugün için yaşamadığınızı unutmamanız yeterli.