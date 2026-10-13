Gazimağusa’da 3 Ekim’de patates ambarları yakınında meydana gelen ve Raif Mavideniz’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kazayla ilgili tutuklanan H.D., “tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verme” ve “tehlikeli sürüş” suçlamalarıyla yargılanmayı bekleyecek.

Mahkemede ifade veren Gazimağusa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nurettin Enginer, uzman raporlarının bir kısmının tamamlandığını açıkladı. Enginer, uyuşturucu analizlerinde zanlı H.D.’nin kanında kokain, hayatını kaybeden Raif Mavideniz’in kanında ise hintkeneviri tespit edildiğini bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAZADAN BİR SAAT SONRA SİLİNDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise kamera kayıtları oldu. Polis çavuşu Enginer, zanlı H.D.’nin evindeki kamera görüntülerinin kazadan yaklaşık bir saat sonra silindiğini mahkemeye aktardı.

Olayla ilgili çok sayıda ifade alındığını ve olay yerinde canlandırma yapıldığını belirten Enginer, Başsavcılığın değerlendirmesinin ardından zanlıya dava okunacağını kaydetti.

POLİS 3 AY CEZAEVİ, SAVUNMA SERBESTLİK İSTEDİ

3 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan H.D.’nin Güney Kıbrıs’a kaçabileceğine yönelik istihbarat aldıklarını belirten polis, zanlının davaları okunup yargılama süreci başlayana kadar üç ay süreyle cezaevinde tutulmasını talep etti.

Zanlının avukatı Batur Sağlamer ise tutuklu yargılama talebine itiraz ederek duruşma yapılmasını istedi. Müvekkilinin kaçma ihtimali bulunduğu yönündeki iddiaların yersiz ve mesnetsiz olduğunu savunan Sağlamer, H.D.’nin tanık kürsüsünde dinlenmesini sağladı.

H.D.: “KAÇMAK İSTESEM KAÇARDIM”

Mahkemede söz alan H.D., Raif Mavideniz ile öz kardeş gibi olduklarını söyledi. Kaza günü aile büyüklerinin olay yerine geldiğini ve kendisinin de yaşananlar nedeniyle şoka girdiğini belirten H.D., bu nedenle eve gittiğini anlattı.

Mavideniz’in hayatını kaybettiğini telefonda öğrendiğini söyleyen zanlı, konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kaçma ihtimali bulunmadığını savunan H.D., “Kaçmak istesem kaçardım, sınırın dibindeyim” ifadelerini kullandı. Zanlı ayrıca, 100 bin Sterlin değerinde bir aracı bulunduğunu ve nakit teminat verilmesi hâlinde bunu karşılayabilecek maddi güce sahip olduğunu mahkemeye aktardı.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Savcı Hüseyin Eser, zanlıyı sorguladığı sırada Mavideniz ile yakın ilişkisine dikkat çekerek, “Hayvan dahi olsa alıp hastaneye götürürdü. Madem kardeşin gibiydi neden yanında değil de eve gittin?” sorusunu yöneltti.

H.D. ise şoka girdiği yönündeki açıklamasını yineleyerek olay yerinden kaçmadığını, aile büyüklerinin gelmesi üzerine ayrıldığını savundu.

Savunma avukatı Sağlamer de çok sayıda kefili mahkemede dinleterek müvekkilinin hangi koşullar altında olursa olsun adadan kaçmayacağını ileri sürdü.

MAHKEMEDEN 4,3 MİLYON TL’LİK TEMİNAT KARARI

Yargıç Semra Kaymaklılı, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme, H.D.’nin 300 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kişinin 2’şer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Böylece Raif Mavideniz’in hayatını kaybettiği kazada zanlı H.D., toplam 4 milyon 300 bin TL’lik teminat koşulları ve yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kıbrıs