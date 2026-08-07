Geçitköy yakınlarında meydana gelen ve 85 yaşındaki Turan Obalı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran 2026 tarihinde saat 06.45 sıralarında Girne-Güzelyurt Anayolu'nun 23-24'üncü kilometreleri arasında, Geçitköy yakınlarında meydana gelen ölümlü trafik kazasında ZZV 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki M.A.G.'nin, kazanın ardından polise gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, aracın sürücüsünün 21 yaşındaki Y.A. olduğu bilinmesine rağmen, M.A.G.'nin kendisini aracın sürücüsü olarak beyan ederek polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.A.G. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.