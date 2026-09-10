Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Serken Numan, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde, ZV 723 plakalı TIR’a takılı treylerin rampasında bozulan hidroliğin tamir edildiği sırada iş kazasının meydana geldiğini söyledi.

Polis, iş yeri işletmecisi ve direktörü olan A.P.’nin bilgisi, direktifi ve huzurunda tamir çalışması yapıldığı sırada, zanlılardan birinin treyler üzerinde, diğer iki zanlının ise rampanın farklı noktalarında bulunduğunu belirtti.

Polis, bu sırada rampanın uygulanan kuvvet nedeniyle Md Serazul Haq’ın üzerine düştüğünü ve ağır yaralanan Haq’ın 112 ambulansıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Haq’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirten polis, olay yerinde olay yeri inceleme ekibi ve araç muayene memuru tarafından inceleme yapıldığını söyledi.

Polis ayrıca Çalışma Dairesi’nden görevli bir memurun da olay yerinde gerekli incelemeyi yaptığını ve işverenin sorumlu olduğuna dair rapor hazırladığını belirtti.

Yapılan çevre soruşturması ve incelenen kamera görüntüleri sonucunda olayla bağlantılı 4 zanlının aynı gün tutuklandığını aktaran polis, zanlıların çalışma durumları ve görevleri hakkında da mahkemeye bilgi verdi.

Teminatla serbest bırakıldılar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasakladı ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Mahkeme, zanlılardan A.P. ve A.T.’nin 50’şer bin TL nakit teminat yatırmasına ve ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Diğer iki zanlı M.M.H. ve H.S.’nin ise 170’er bin TL nakit teminat yatırmasına emir verildi.