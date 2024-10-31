Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, “İskele'de 30 Ekim 2024 tarihinde, 54 yaşındaki Mohammad Nızam Uddin’in inşattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. İş kazası bilgimize gelir gelmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İskele Çalışma Dairesi müfettişleri görevlendirilerek soruşturma başlatılmış ve ilgili inşaat tehlikeli bulunduğu için faaliyeti durdurulmuştur. Bakanlığımız tarafından iş kazasıyla ilgili sürdürülen tahkikat devam etmektedir” dedi.

Gardiyanoğlu, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, Bangladeş uyruklu Mohammad Nızam Uddın' in 19 Şubat 2024 tarihinden itibaren çalışma izni iptal edilmiş ve söz konusu işçi için Bakanlığımıza yeni bir çalışma izni başvurusu yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ada genelinde denetimlerin sıklaştıracağı ve yaygınlaştırılacağı kararlılığında olduğunu söylemiştik. İş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden biri olan inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine hassasiyetle yaklaştığınız bugünlerde, böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Mohammad Nızam Uddın'e Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”