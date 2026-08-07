Girne-Çamlıbel Anayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında Girne-Çamlıbel Anayolu'nun Geçitköy virajları mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücülerinden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.