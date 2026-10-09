Kazada yaralanan 22 yaşındaki Ramazan Topçu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 12.25 sıralarında, Y.S (28) yönetimindeki JP 678 plakalı salon araç, Gökhan köy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.

Yolun sağından çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Y.S ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Topçu (22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Y.S'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.