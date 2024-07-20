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20.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, E.M.T (E-30) yönetimindeki KF 629 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Hilal sokak yol kavşağına yaklaştığında, yolun solunda bulunan kaldırım ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra, yol içerisine savrulmuştur. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü E.M.T, kaza mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle

Saat 02.00 sıralarında Biçentürk Restoran yakınlarında kontrolden çıkan motosiklet, bölgedeki ağaçlara ve duvara çarptı. Motosiklet kullanıcısı 30 yaşındaki E.M.T yaşamını yitirdi.

Gönyeli’de sabaha karşı meydana gelen trafik kaza sında bir kişi yaşamını kaybetti.

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