Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

167 miligram alkol tespit edildi

Polis, kazanın 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.45 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolunun 23-24’üncü kilometrelerinde, Geçitköy’de meydana geldiğini söyledi.

Mahkemede verilen bilgiye göre Y.A., yönetimindeki ZZV 648 plakalı BMW marka araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, 167 miligram alkollü içki tesiri altında sola meyilli viraja girdi. Zanlının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiği ve karşı istikametten gelen Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki aracın çarpıştığı belirtildi.

Kazada ağır yaralanan Turan Obalı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ZZV 648 plakalı araçta bulunan Y.A., Y.G., S.D. ve M.A.G. ise yaralanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç yolcunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Y.A.’nın ise 8 Ağustos’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu olduğu ifade edildi.

Sürücüyü gizlemeye çalıştılar

Polis, kazanın ardından Y.G., S.D. ve M.A.G.’nin polise yalan bilgi vererek aracı ilk etapta M.A.G.’nin kullandığını söylediklerini açıkladı.

Yapılan soruşturma sonucunda ise aracı kullanan kişinin Y.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Zanlıdan alınan alkol testinde nefesinde 167 miligram alkol tespit edildiği, ayrıca KKTC ve Türkiye’de herhangi bir sınıf için geçerli sürüş ehliyetinin bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Polis, Y.A.’nın gönüllü ifade vererek aracı ehliyetsiz ve alkollü şekilde kullandığını itiraf ettiğini de mahkemeye aktardı.

Araçla ilgili soruşturma sürüyor

Polis çavuşu Timuçin, aracın M.A.G. tarafından kiralandığını ve rent a car şirketiyle sözleşmenin onun adına yapıldığını belirterek, başka kişilerin de aracı kullanmış olabileceğine yönelik iddialar bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şubesi’ne yazı yazıldığı ve aracın M.A.G. tarafından kiralanmasından sonra kimler tarafından kullanıldığının belirlenmesi amacıyla MOBESE görüntülerinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan alkol, uyutucu ve uyuşturucu maddelerin tespiti amacıyla zanlıdan kan örneği alındığı ve devlet laboratuvarından sonuçların beklendiği belirtildi.

Araçta kadın saçı bulundu

Polis, kaza nedeniyle aracın şoför tarafındaki ön cam üzerinde darbeden kaynaklı kadın saçları tespit edildiğini de açıkladı.

Saçların Y.A.’ya mı yoksa S.D.’ye mi ait olduğunun belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacağı kaydedildi.

Turan Obalı’ya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu’nda yapılan otopside ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar olduğunun belirlendiği belirtildi.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, zanlının serbest kalması halinde soruşturmayı etkileyebileceğini belirterek 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine Gündüz Serden, huzurundaki şahadeti değerlendirerek Y.A.’nın 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.