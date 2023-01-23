Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın kararında şu hususlara değindi: “Ölümlü trafik kazalarının yaygınlaştığı ve tüm kamuoyunda derin yaralar açtığı dolayısyla bu tür suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması ve caydırıcı cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmekle beraber sanığın kusurunun daha az olduğu, ağırlaştırıcı sebeplerin daha az olduğu davalarda ise, daha kısa süreli hapis cezaları veya özellikle anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalarda ise para cezası da uygulandığı Yüksek Mahkeme kararlarından görülmektedir. Buraya kadar aktarmış olduğumuz tüm hususları dikkate aldıktan sonra “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu” 2 kişinin ölümene sebebiyet veren Sanığa, kamu yararını da göz önünde bulundurarak hapis cezası dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmadığına bulgu yapar hapis cezası vermeyi uygun ve adil buluruz. Hapis cezasının süresini belirlerken, kazanın oluş şeklini, sanığın kazadaki kusurunu, kazanın sonucunu ve sanığın trafik suçlarından sabıkasız oluşunu, atıf yaptığımız ağırlaştırıcı faktörler ve hafifletici faktörlere ilişkin değerlendirmelerimizi, sanığın kişisel ve ailevi durumunu, sanığın tahkikat amaçlı tutuklu kaldığı süreyi de bir bütün olarak değerlendirdik. Yüksek Mahkememizin benzeri meselelerde verdiği cezalarla bir bütün olarak değerlendirdikten sonra bu sanığa aşağıdaki cezaları takdir etmeyi uygun ve adil bulduk” dedi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın netice olarak sanığı mahkmum olduğu davalardan lehine ve aleyhine tüm değerlendirmeler ışığında 6 yıl hapis cezası ile cazalandırdıklarını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarpmış, aracın orta refüje çarparak, durmuş, şoför olay mahallinden kaçmıştı. Kazada ağır yaralanan iki yaya ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, Siful Islam 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali ise 9 Şubat’ta 01.10’da vefat etmişti. Olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar 9 Şubat’ta saat 10.00’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olmuştu.