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Aracın Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden araç trafiğini Ozanköy istikametine doğru yönlendiren polis memuruna çarptığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis açıklamasına göre, saat 21.20 sıralarında yaşanan kazada yaralanan polis memurunun tedavisi kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürüyor

Fatma Fahracı (K-43), yönetimindeki YE 687 plakalı araç ile Girne - Çatalköy ana yolunda Ozanköy yol kavşağında, Karakum Uğur Mumcu Caddesinde meydana gelen ölümlü kaza nedeniyle araç trafiğini yönlendiren polis memuruna çarptı.

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