Mahkemede, S.D.’nin 17 yaşında olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Meseleyle ilgili şahadet veren Polis, zanlılar M.A.G., Y.G. ve S.D.’nin, 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.45 sıralarında Geçitköy Şht. Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak polise yalan beyanda bulunduklarını aktardı.

Polis, kazanın meydana gelmesinden sorumlu olduğu tespit edilen araçta yolcu olarak bulunan M.A.G.’nin, aracın sürücüsünün Y.A. olduğunu bilmesine rağmen kendisini sürücü olarak beyan ederek polise yalan söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca araçta yolcu olarak bulunan Y.G. ve S.D.’nin de sürücünün Y.A. olduğunu bilmelerine rağmen aracın sürücüsünün M.A.G. olduğunu beyan ederek polise yalan beyanda bulunduklarını söyledi.

Zanlıların aynı gün tutuklandığını belirten Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların davalarında hazır olmaları için uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

DAHA ÖNCE DE SABIKASI VAR

Öte yandan M.A.G.’nin daha önce “Müstahdem Tarafından Sirkat”, “Geceleyin Ev Açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklanarak teminata bağlandığı öğrenildi.

Çalışma izniyle ülkede bulunduğu belirtilen M.A.G.’nin, daha önce de çeşitli suçlardan yargı sürecine dahil olduğu kaydedildi.

TEMİNATLA SERBEST KALDILAR

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Argun Korudağ, zanlıların yurtdışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Yargıç Korudağ, S.D.’nin 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 3 milyon TL’lik kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

M.A.G. ve Y.G.’nin ise 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kişinin imza edeceği 1 milyon TL’lik kefalet senedi koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verildi.