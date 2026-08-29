İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, afet noktalarında yaşanan sorun ve olumsuzlukların yakından takip edildiği, ilgili kurum, kuruluş ve ekiplerin koordineli şekilde müdahalelerini sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, kötü hava koşullarından en fazla etkilenen bölgenin Güzelyurt olduğu bildirildi. Bölgede meydana gelen zararların tespit edilmesi ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yıldırım yangına neden oldu

Öte yandan Beylerbeyi’nde bulunan Süleyman Paşa Konağı yakınındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, Orman Dairesi, İtfaiye ekipleri ve bölgede görev yapan askerlerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tüm yollar trafiğe açık

İçişleri Bakanlığı, yaşanan tüm olumsuzluklara ekipler tarafından müdahale edildiğini ve şu anda altı ilçedeki tüm yolların trafiğe açık durumda olduğunu açıkladı.

Bakanlık, sürecin altı ilçede yakından takip edildiğini belirterek, halkın güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.