Varol soruşturma sonucu hazırlanan raporu yayımladı. Raporda, 1 Haziran 2022 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine yapılan soruşturma sonucunda, Girne Belediyesi’nin Kaşgar Pompa İstasyonu’nda gerekli rutin bakımı, pompa istasyonunun devamlı çalışmasını sağlayacak şekilde yapmadığının tespit edildiğini ifade etti.

Raporda, Girne Belediyesinin tıkanıklığı engelleyecek düzeyde ve sıklıkta bakım yapmamak suretiyle ihmalde bulunduğu ve tıkanma sonucu arıtılmamış atık suların denize deşarj edildiği belirtildi.

Yine geçmişe yönelik yapılan araştırmada, Çevre Dairesi tarafından Girne Belediyesi’ne 3 kez daha denize arıtılmamış su deşarj ettiği için ceza kestiği veya cezai yaptırım uyguladığı tespit edildiği aktarılan raporda şöyle denildi:

“Bu da Girne Belediyesi’nin, pompa istasyonunun rutin bakımı ve tıkanıklığı önleme faaliyetlerinin yeterli olmadığını ve geçmişte Girne Belediyesi’ne 3 kez daha ceza kesilmiş olmasına rağmen tedbir almayarak ihmalde bulunduğunu ve hatalı davranışta ısrar ettiğini göstermektedir.

Keza yine Girne Belediyesi’ne resen soruşturma açılan son olayla ilgili olarak da Çevre Dairesi tarafından uygulanan cezai yaptırımı ödemediği ve aleyhine dava açılma işleminin başlatıldığı görülmektedir.

Yine Çevre Dairesi’nin öncelikle denize arıtılmış atık suların deşarj edildiği bölgelerde herhangi bir şikâyet olmasını beklemeden, önceden laboratuvardan alacağı yeterli sıklıktaki randevu tarihlerine göre denizden numune alınması ve testlerin yapılması sağlanmalıdır.

Düzenli elde edilen laboratuvar neticeleri, Çevre Dairesi’nin denetim yetkisinin aktif kullanımını sağlayacağı gibi deniz kirliliğinin önlenmesi ve kamu sağlığı açısından da büyük önem arz etmektedir”