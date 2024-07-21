Merkezi Cezaevinde ‘planlı adam öldürme’ suçundan 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen 45 yaşındaki Mehmet Doğu hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
"21.07.2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mehmet DOĞU (E-45), rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."
NE OLMUŞTU?
Mehmet ve Meryem Doğu çifti, Alsancak'ta 2018 yılında Memduh Ulugün'ü sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Çift, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
İşte o haber:
https://www.gundemkibris.com/mehmet-ve-meryem-dogu-ciftine-omur-boyu-hapis-cezasi