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Mehmet ve Meryem Doğu çifti, Alsancak'ta 2018 yılında Memduh Ulugün'ü sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Çift, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

"21.07.2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mehmet DOĞU (E-45), rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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