Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu çalışmaları kapsamında gittiği New York’ta, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türk Evi’nde gerçekleşen görüşmede Ertuğruloğlu, görev süresinin sonuna gelen Ömüraliyev’e Türk dünyasındaki iş birliğine ve KKTC’ye sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara da değindi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu kısıtlamaların kaldırılması sürecinde TDT’nin vereceği desteğin önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca TDT ile KKTC arasındaki iş birliğini daha da geliştirecek adımlar ele alınırken, bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

New York temaslarında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Müsteşar Kemal Köprülü, Emekli Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı, Danışman Selen Küçük ve 3. Sekreter Enis Porat eşlik ediyor.