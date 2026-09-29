Birlik Başkanı Adil Onalt, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’la konuya ilişkin görüşmelerinde Bakan’ın yapılan 2 TL’lik artışla 1’e 1,5 süt-yem paritesine ulaşıldığını söylediğini, ancak paritenin hangi yem fiyatı ve maliyet kalemleri esas alınarak hesaplandığını göstermediğini ileri sürdü.

“Üretici olarak açık ve net bir maliyet hesabı görmek istiyoruz.” diyen Onalt, Bakanlığın hesaplamayı üreticiyle paylaşması çağrısında bulundu.

Onalt, piyasada 16 protein yemin fiyatının yaklaşık 25 TL olduğunu belirterek, 1’e 1,5 pariteye göre çiğ sütün litre fiyatının 37,50 TL olması gerektiğini savundu.

Birliğin maliyet çalışmasında bir litre sütün maliyetinin yaklaşık 46 TL, daha kapsamlı hesaplamada ise 49,69 TL olarak hesaplkandığını söyleyen Onalt, yüzde 10 üretici kârı eklendiğinde fiyatın 54 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

- “2 TL artış üreticinin maliyetini karşılamıyor”

Onalt, 2 TL’lik süt fiyatı artışının yem ve diğer üretim giderlerini karşılamadığını savunaeak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Süt maliyet hesabı yine ortaya konmadı. Üreticinin önüne rakam konuluyor ancak bu rakamın nasıl hesaplandığı gösterilmiyor. Biz sadaka değil, emeğimizin ve üretimimizin gerçek maliyetinin karşılığını istiyoruz. Madem 1’e 1,5 paritenin yakalandığı söyleniyor, bunun hesabı ve dayanağı da üreticiyle paylaşılmalıdır.”