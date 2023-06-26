Sendika eylem sırasında Bakan Çavuşoğlu ile görüşme talep etti. Çavuşoğlu sendikanın talebine karşılık 'aşağıya yanınıza geliyorum' diyerek yanıt verince sendikalar Bakan Çavuşoğlu'nu kendilerini makamlarına kabul etmediği gerekçesiyle protesto ederek Bakanlık önünden ayrıldı.

Bu sırada Nazım Çavuşoğlu elinde sendikalarla imzalanan mutabakat metni ile basının karşısına geçerek, 'işte size gerçekler' dedi.

"Öğretmenlerin yalanlarını yüzlerine vurmak için aşağıya inmek istedim" diyen Çavuşoğlu, "Bakan yokken Bakanlık basan sendikalar, ben aşağıya inip sizle görüşecem diyince burayı terk ettiler. Yalanları ortaya çıkmasın diye bunu yaptılar" diye konuştu.

"Tam gün eğitime geçmemizi istemiyorlar ama bunu söyleyemiyorlar"



Çavuşoğlu, devamla şöyle konuştu:

"Ben onları dinledim. Onlar benle görüşmek istedikleri için aşağıya indim ama buna cesaretleri yok. Öğretmenler Yasası ile birlikte başlayan tartışmada bugün oldu biz hala sendikanın rahatsızlığını öğrenemedik. Birşey söyleyemiyorlar. Selma Eylem ve Tahir Gökçebel sendika yönetimine yeni seçildiklerinden kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Yasayla ilgili kendileri ile görüştüm. Şikayet var mı dedim. Değerlendirme yapacaklarını söylediler. Daha sonra beri aradılar ve "Yasayı geri çek, senle öyle görüşürüz" diyerek sanki benim amirimmiş gibi bir tavır sergilediler. Siyasete merakları varsaydı, daha seçim dün bitti. Kendileri de aday olup bu yollara çıkabilirlerdi. Benle görüşmeyerek doğruların ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar. Ben net söyleyim. Tam gün eğitime geçmemizi istemiyorlar. Öğretmen sendikalarının başlıca derdi budur.

"Öğretmen nakilleri yasa ve tüzüklere uygun yapılacak"

Sendikaların nakil işlemlerinde bakanlıkla ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bunun büyük bir yalan olduğunu kaydetti. "Öğretmen nakillerinin tamamen yasa ve tüzüklere uygun bir şekilde yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sokakta yalan söyleyenlere asla pabuç bırakmayacağız"

"Bizim yasa ve tüzüklere uymamız için sendikaya ihtiyacımız yoktur. Bunları sendika lehiene düzenleyen zaten bizleriz. Sendika bizim denetçimiz falan değil. Hem siz 41 saat üzerinden yapılacağı için nakil işlerine katılmayacaksınız, hem de bu şekilde beyanat vereceksiniz. Bunu kabul etmiyoruz. Okullarda yıllardır kalabalık sınıflar ve yabancı öğrenci sorunları mevcut. Biz bunları çözmek için masaya yatırdık. Peki sendika bu kadar senedir bu sorunların çözümü için ne yaptı? Tarihin en yüksek sayısında okul yapan hükümet biziz. Sırf bu sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bu bir süreç işidir. Bu süreci ülkemiz lehine sonuçlandırmak istiyoruz. Biz bunu yaparken, sokakta yalan söyleyenlere asla pabuç bırakmayacağız."

"Sendikaların yalanlarını her fırsatta yüzlerine söyleyeceğim"

Sendikaları ezberci eğitim yapmakla suçlayan Çavuşoğlu, "çağdaş sendikacılık istiyoruz" diye konuştu. Sendikaların yalanlarını her fırsatta yüzlerine söyleyeceğini belirten Çavuşoğlu, elinde sendikalarla imzalanan 5 maddelik bir mutabakat olduğunu belirterek, o maddeleri sıraladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Sınavları yapalım çağrılarımız yanıtsız kaldı"

"Madde 1, "Grev kesintilerinin hukuka uygunluğunun araştırılması amacıyla Sayıştay ve Savcılıkla görüşülerek değerlendirilmesi, hukuka uygun olmayan kesinti varsa, iade edilmesi" diyor. Bu anlamda sendikanın elindeki listelerle bizim arkadaşlarımızın listeleri karşılaştırıldı. Mazaret ve rapor sunan 30 tane öğretmenimizin kesintileri düzeltildi. Ayrıca biz 13 Haziran günü yazımızı yazdık, Sayştaylığa gönderdik. Bu yazı da elimde. Ama şunu ifade edeyim, hem sınavları yapmaycaksınız, hem işinizi yapmaycaksınız hem de 'e biz 3 saat grev ilan ettik neden 9 saat kesildi?' diye soracaksınız. Sizin sınav hastası çalışma saatiniz 3 saatle mi sınırlıdır?. Hayır. Memurlar saatlik grev yapar ama sonrasında işlerine devam ederler. Eğitimde böyle bir fırsat yok. Sınav saatleri bellidir. Daha sonrasında bu sınavı yapma şansınız yoktur. Hem grev yapıp sınavları yapmadınız, hem de daha sonrasında bu sınavları yapalım dediğimizde 'mümkün yok' dediniz. Bunun telafisini yapmadınız."

"Madem grev yaptınız, bedelini ödeyeceksiniz"

Öğretmenlerin sorunlarını yaz boyunca görüşmeye hazır olduklarını defalarca dile getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Gelip masaya oturmuyorlar. Tercihleri sokak. Sokağa yanlarına geliyoruz. Orada da sırtlarını dönüp gidiyorlar. Öğretmenleri kandırıp eyleme sürüklediler. Şu an da mantığı açıklayamıyorlar. Madem bir grev yaptınız, bedelini de ödeyeceksiniz. Çalışmadığınız süre için maaş talep edemezsiniz" diye konuştu.

"Bakanlığı sendikanın yönetmesine asla izin vermem"

"Bu tarz yaklaşımlara asla müsaadem yoktur" diyen Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı devam ettiği sürece aynı yaklaşımla yoluna devam edeceğini her zaman diyaloğa açık olduğunu ancak Bakanlığı sendikanın yönetmesine asla izin vermeyeceğini kaydetti.