Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Talat, Cesurer'in KIB-TEK emekçilerinin yıllardır verdiği mücadeleye en büyük kötülüğü yaptığını söyledi.

Talat, "Kendisinin bu saatten sonra görevinden istifa etmekten başka bir seçeneği olmamalı" ifadelerini kullandı.

Ongun Talat'ın paylaşımı şu şekilde:

Oğlu münhalsiz ve sınavsız Kıb-Tek'te işe alınanlar arasında olan El-Sen Başkanı Sn. Çağlayan Cesurer, böyle bir şeye tenezzül etmekle kurum emekçilerinin yıllardır verdiği mücadeleye en büyük kötülüğü yaptı. Kendisinin bu saatten sonra görevinden istifa etmekten başka bir seçeneği olmamalı.