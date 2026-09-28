Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Devam eden sosyal konut projeleri ve kırsal kesim arsaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Amcaoğlu, “Bizim bölgemizde Yılmazköy’de kırsal kesim arsası için çalışmalarda sona gelindi. Müracaatlar alındı ve değerlendirmeleri yapılıyor. Muhtemelen seçim yasaklarından önce hak sahipleri belirlenecektir diye düşünüyorum. Alayköy’de ise sosyal konut projesi yapılmaktadır. 584 daireden ve dükkanlardan oluşan yaşam alanları, yeşil alanlar ve marketler ile birlikte güzel bir proje düşünülüyor. Bununla ilgili de başvuru süreci başladı ve devam ediyor. Sadece Alayköy’de yaşayanlar değil, Gönyeli-Alayköy sınırları içerisinde yaşayan herkesin başvurabileceği bir projedir. Bunun yanı sıra Gönyeli’ye sınırı olan Metehan ve Ortaköy bölgesindeki vatandaşları da kapsayan bir çalışmadır. Başvurular değerlendirilecek. Yasaya göre ikamet belgesine ve adına kayıtlı mal olup olmadığına bakılıyor. Gerekli süzgeçten geçirildikten sonra hak sahipleri yeni düzenlenen yasayla birlikte kura usulüyle belirleniyor. Bütün başvuru sahiplerinin katılımıyla noter huzurunda hak sahipleri beli oluyor. Dünyadaki bitmek bilmeyen savaşlar ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyor ve gayrimenkul fiyatları da ciddi rakamlara ulaştı. Dolayısıyla günümüzde ev sahibi olmak kolay değil. Hükümetimizin attığı bu adımları olumlu olarak değerlendiriyorum. En azından gençlerimizin bir yuva kurması ve ev sahibi olması adına bir şanstır” ifadelerini kullandı.

“İki seçimin bir arada yapılmasının katılımı artıracağını düşünüyorum”

İki seçimin bir arada yapılması ve karma oyun kaldırılması hakkında da konuşan Amcaoğlu, “İki seçimin bir arada yapılmasının hem artıları hem eksileri vardır. Öncelikli olarak iki seçimin bir arada yapılmasının katılımı artıracağını düşünüyorum. Çünkü muhtar, aza, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili seçimleri olacak. Dolayısıyla herkesin bir tanıdığı adaydır ve siyasette aday olan kişiler birçok kişiyi sandığa götürecektir diye düşünüyorum. Seçime ne kadar yüksek katılım olursa demokrasi o kadar iyi çalışır ve halkın iradesi daha net sandığa yansır. Diğer yandan ise YSK’nın işi biraz zorludur. Sandık sayısı artırılacak ve yeni yerler belirlenmesi lazım. Bu anlamda zor bir süreç bekliyor YSK’yı. Diğer yandan iki seçimin propagandası birbirine karışacak. Bir miktar şu anda belediyelerde çalışma başlamadı. Biz çalışmalarımıza ekim ayından sonra başlayacağız. Yerel seçimler şu anda daha önde görünse de yaklaşık 10 güne kadar iki propagandanın birbirine karışacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta gündem milletvekili aday adaylarının belirlenmesi olacaktır. Bütün partiler bu çalışmaları yapacak ve partiler milletvekili adaylarını belirledikten sonra da seçim startı verilmiş olacak” dedi.

“Karma oyun kaldırılmasını parti disiplini açısından önemlidir”

Konuşmasının devamında Amcaoğu, “Karma oyun kaldırılmasını parti disiplini açısından önemli buluyorum. Bir diğer değerlendirme ise insanların tercih hakkının kısıtlandığı yönündedir. Artık 6 Aralık’ta hem yerel hem de genel siyasetle ilgili halk son sözünü söyleyecek” diye konuştu.

“Her alanda önemli çalışmalarımız devam ediyor”

Gönyeli ve Alayköy’de birçok altyapı ve üstyapı yatırımlarının hayata geçtiğini ifade eden Amcaoğlu, “Bir o kadar da projelerimiz hazırlanmaktadır. 650 kişilik ilkokul projemizde çalışmalar sona doğru yaklaştı. Sanıyorum ki seçim yasaklarından önce ihalesine çıkılmış olacak. Her alanda önemli çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Amcaoğlu, “Birçok noktada yatırımlarımız devam ediyor. Yaptığımız birçok icraat oldu. Kentimize yeni bir fidanlık, polis karakolunu kazandırdık. Hayvan barınağımızı modern bir hale getirdik. Yılmazköy mezarlık projesini tamamladık. Alayköy İlkokulu’nda 6 yeni dersliği spor alanlarıyla birlikte tamamladık. Kapalı tenis kortu projesi hayata geçti. Tenis Kulübünün idari binası, kamera sistemleri, bisiklet uygulamamız, Adakart gibi bir hali faaliyetlerimiz var. Seçim döneminde bunları bir kez daha dile getireceğiz ama zaten halkımız her şeyin farkında ve bizim de halkımıza güvenimiz sonsuz. Onlar bizim her zaman yanımızda destek oldu. Onların güvenlerini ve sevgilerini her zaman hissettik. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar yanımızda oldular. Dolayısıyla halkımıza teşekkür etmek istiyorum ayrıca Belediye çalışanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımıza da böyle başarılı bir dönemin geçmesinde katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir takım çalışmasıdır. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde de çok daha güçlü bir Göyeli-Alayköy yaratmaya devam edeceğiz. Benim en büyük hedefim görevi devrederken en az altyapı sorunuyla belediyeyi devretmektir. Güçlü bir belediye devretmek için canla başla çalışıyoruz. Bu seçim döneminin de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum ki kavgasız, gürültüsüz ve centilmence ve kimseyi rencide etmeden bir seçim süreci geçer. Çünkü 6 Aralık’tan sonra da herkes birbirinin yüzüne bakacak. Ben hep bu anlayışla devam ettim ve öyle davrandım. 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.