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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

BÖLGEMİZDE SU SIKINTISI YOK

Kuraklık tehlikesi ve Tatlısu bölgesinin durumunu aktaran Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Bölgemiz zeytin ve harup bakımından çok zengin. Bu son yağmurlarla birlikte hayvancıların kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürün olacak gibi görünüyor. Son iki gündür yağan yağmurlar çiftçimizi rahatlattı. Seracılık yapan çiftçilerimize suyu ulaştırdık. Bölgemizde su sıkıntısı yok. 2018 yılında bölgemizdeki su sıkıntısını çözdük ve üretime çok büyük katkısı oldu. Seracılık bölgemizde yüzde 20 oranında arttı” dedi.

HAL YASASI…

Hal yasası hakkında konuşan Orçan, “Başta hükümetimiz olmak üzere komite üyelerine ve yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 13 yıldır bekleyen hal yasasının geçmesi çok önemli bir adımdır. Biz bu ürünleri Pazar ve marketlerden alırken ne kadar sağlıklı olduğundan emin değildik. İnsan sağlığı açısından baktığımızda halde denetimler artacaktır. İkincisi üretici ve tüketici arasındaki fahiş fiyat farkları ortadan kalkacak. Tüketici de market sahibi de ne kadardan alıp satacağını bilecek” dedi.