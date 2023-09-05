Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nden bugün saat 11.40 sıralarında Kaleburnu-Karpaz arasında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.40’da Orman Dairesi yangın gözetleme kulesinin yangın ihbarı üzerine Yeşilköy orman itfaiye ekibi Kaleburnu-Karpaz arasında çıkan yangına saat 12.00'da müdahale etmeye başlamıştır” denildi.

“Orman Dairesi bünyesinde Lefkoşa’da konuşlu bulunan yangın helikopteri olay yerine hareket edip yangına müdahale etmiştir. Saat 13.00’da yangın kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Yaklaşık 10 dönüm saha içerisinde 8 adet zeytin ve 11 adet ardıç ağacı yanmıştır. Yanan arazinin büyük bir kısmı özel arazi olup yaklaşık 1 dönümü orman arazisidir. Yangına zamanında müdahale edilmesi olası bir orman yangının önüne geçilmiştir.”