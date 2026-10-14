Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emre Kapuş, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 18.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.A.M.S.’nin yönetimindeki GL 277 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, aracın yoldan çıkarak orta refüje çarptığını, refüj üzerine çıktıktan sonra burada bulunan limon ağacına sol yan kısmıyla çarparak durduğunu söyledi.

Yolcu yaralandı

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan A.H.H.M.’nin, olay yerine giden 112 Acil Servis ambulansıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yolcunun sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisinin tamamlanmasının ardından aynı gün taburcu edildiği kaydedildi.

Polis, araç sürücüsünün suçüstü gereği tutuklandığını ve alkol ile uyuşturucu testleri için kendisinden 20 cc kan örneği alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının Türkiye ve Mısır vatandaşı olduğunu, öğrenci izniyle ülkeye giriş yaparak 90 günlük vize aldığını ancak öğrenci işlemlerini henüz tamamlamadığını belirten polis, davaları sonuçlanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

30 bin TL nakit teminat

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmasına karar verdi.